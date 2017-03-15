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Какая помощь оказывается многодетным семьям в Псковской области, обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 15 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 14:35

Какая помощь оказывается многодетным семьям в Псковской области, обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 15 марта, в 18.10Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила разработать в России отдельный федеральный закон о многодетных семьях. Она считает, что льготы для многодетных семей должны быть едиными по всей стране, а «не просто как сейчас - в одном регионе одно дают, в другом - другое».

О том, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать многодетные семьи в Псковской области, какая помощь оказывается им сегодня и, возможно, будет оказываться в ближайшем будущем – поговорим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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