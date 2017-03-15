Александр Котов представит сегодня на заседании в Сыктывкаре проект псковских депутатов о лекарственном обеспечении орфанных больных

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 12:11

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов примет сегодня участие в заседании президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В ней он является заместителем председателя. Встреча спикеров региональных парламентов пройдёт в Сыктывкаре. В повестке дня - вопросы здравоохранения, градостроительной деятельности, обеспечения охраны общественного порядка, развития спорта.

Александр Котов представит коллегам разработанные псковскими депутатами изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Законопроект призван снизить финансовую нагрузку на регионы по лекарственному обеспечению орфанных больных. Сейчас он находится на стадии рассмотрения в профильном комитете Госдумы.

Надежда Прыгина