logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Александр Котов представит сегодня на заседании в Сыктывкаре проект псковских депутатов о лекарственном обеспечении орфанных больных

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 12:11

Александр Котов представит сегодня на заседании в Сыктывкаре проект псковских депутатов о лекарственном обеспечении орфанных больныхПредседатель областного Собрания депутатов Александр Котов примет сегодня участие в заседании президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В ней он является заместителем председателя. Встреча спикеров региональных парламентов пройдёт в Сыктывкаре. В повестке дня - вопросы здравоохранения, градостроительной деятельности, обеспечения охраны общественного порядка, развития спорта.

Александр Котов представит коллегам разработанные псковскими депутатами изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Законопроект призван снизить финансовую нагрузку на регионы по лекарственному обеспечению орфанных больных. Сейчас он находится на стадии рассмотрения в профильном комитете Госдумы.

Надежда Прыгина


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Витрум
Хлебосол
Требуется корреспондент
Авто-трэвл
Kinza
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2