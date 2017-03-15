Сегодня, в День защиты прав потребителей, Роспотребнадзор открывает двери для всех желающих

Сегодня День защиты прав потребителей. В Управлении Роспотребнадзора ждут всех желающих на День открытых дверей. Только в минувшем году на нарушение своих прав туда пожаловались больше трёх тысяч псковичей. Количество таких обращений растёт.
Больше всего претензий у жителей области к качеству бытовых товаров, в том числе тех, которые продают в Интернете и через каталоги. До восьмидесяти процентов нарушений фиксируют в розничной торговле, остальные в сфере услуг: ЖКХ, медицинских.
Надежда Прыгина
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Март 2017
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