Сегодня, в День защиты прав потребителей, Роспотребнадзор открывает двери для всех желающих

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 12:04

Сегодня День защиты прав потребителей. В Управлении Роспотребнадзора ждут всех желающих на День открытых дверей. Только в минувшем году на нарушение своих прав туда пожаловались больше трёх тысяч псковичей. Количество таких обращений растёт.

Больше всего претензий у жителей области к качеству бытовых товаров, в том числе тех, которые продают в Интернете и через каталоги. До восьмидесяти процентов нарушений фиксируют в розничной торговле, остальные в сфере услуг: ЖКХ, медицинских.

Надежда Прыгина