Познать себя и мир вокруг: псковские школьники борются за титул «Ученик года-2017»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 12:00

Городской конкурс "Ученик года - 2017" стартовал в Пскове. За право носить этот гордый титул будет бороться двадцать один школьник. Каждый из них уже успел проявить себя и в учёбе, и в активной научной и общественной деятельности.

Познать себя и поделиться с другими - таково первое задание конкурса "Ученик года - 2017". Кто они - "Наследники Карла Линнея"? Представить визитные карточки многим участникам помогли их же одноклассники.

Двадцать один конкурсант. И у каждого уже есть свои заслуги - хорошая и отличная учеба и победы в олимпиадах, призовые места на творческих конкурсах и в спортивных состязаниях.

ДАВИД ЧЁРНЫЙ, УЧАЩИЙСЯ 10 КЛАССА ПСКОВСКОЙ НЖЕНЕРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ:

Четыре года уже хожу в походы. Один раз были мы в Карелии с нашей группой, а так в основном по Псковской области мы ходим в походы, ну, раз в три месяца, наверное. Изначально пришел сюда не с желанием победы, а с желанием поучаствовать, попробовать себя.

Ученика года город выбирает уже в семнадцатый раз. Тема этого конкурса - экология.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, УЧАЩАЯСЯ 10 КЛАССА ПСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:

Я занимаюсь восемь лет в эколого-биологическом центре и мне действительно интересен этот вид деятельности. Я хочу предложить план создания школьной организации экологической, в рамках которой будут решаться проблемы экологические нашего города. Я считаю, что конкурс "Ученик года" - это путь к самореализации личности, и вообще я хочу доказать себе, что я способна на многое.

ТАТЬЯНА ВЕРХОТУРОВА, УЧАЩАЯСЯ 10 КЛАССА СЭЛ №21:

Хочется показать себя, увидеть остальных, посмотреть, что происходит в других школах. Я собираюсь поступать в Санкт-Петербургский государственный университет на биоинженерию, потому что это интересное такое направление, относительно новое. Участвую в олимпиадах специально для этого. Получаю хорошие места, призовые.

Организаторы конкурса и члены жюри уверены, экология - тема благодатная. Главное - проявить активность и мыслить творчески.

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНСТРАЦИИ Г. ПСКОВА:

Мы каждый год посвящаем конкурс тому году, который объявлен в Российской Федерации. В прошлом году это было кино. В этом году - Год экологии. Но мы понимаем экологию достаточно широко. Это экология души, это экология нравственности. Поэтому, я думаю, что нашим участникам не будет тесно в рамках нашего конкурса.

В финал попадут лишь пятеро. Ведь главные испытания для лучших учеников еще впереди.

Светлана Константинова, Кирилл Мосин