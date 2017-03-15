Сегодня у храма Пантелеймона Дальнего в Промежицах установят поклонный крест памяти Николая II

Поклонный крест памяти Николая II откроют сегодня в микрорайоне Промежицы. Место у восстанавливаемого храма Пантелеймона Дальнего выбрано не случайно.
В тысяча девятьсот шестом году здесь построили колокольню в память о приезде тремя годами раньше в Псков императора и императрицы. Сейчас её реставрируют. Сегодня по новому стилю исполняется ровно сто лет со дня отречения Николая II от власти. Накануне в Дно на месте строительства храма Царственных мучеников, также посвящённого императору, заложили капсулу.
Надежда Прыгина
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2