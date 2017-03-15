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Сегодня у храма Пантелеймона Дальнего в Промежицах установят поклонный крест памяти Николая II

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 11:36

Сегодня у храма Пантелеймона Дальнего в Промежицах установят поклонный крест памяти Николая IIПоклонный крест памяти Николая II откроют сегодня в микрорайоне Промежицы. Место у восстанавливаемого храма Пантелеймона Дальнего выбрано не случайно.

В тысяча девятьсот шестом году здесь построили колокольню в память о приезде тремя годами раньше в Псков императора и императрицы. Сейчас её реставрируют. Сегодня по новому стилю исполняется ровно сто лет со дня отречения Николая II от власти. Накануне в Дно на месте строительства храма Царственных мучеников, также посвящённого императору, заложили капсулу.

Надежда Прыгина

 

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