Сегодня у храма Пантелеймона Дальнего в Промежицах установят поклонный крест памяти Николая II

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 11:36

Поклонный крест памяти Николая II откроют сегодня в микрорайоне Промежицы. Место у восстанавливаемого храма Пантелеймона Дальнего выбрано не случайно.

В тысяча девятьсот шестом году здесь построили колокольню в память о приезде тремя годами раньше в Псков императора и императрицы. Сейчас её реставрируют. Сегодня по новому стилю исполняется ровно сто лет со дня отречения Николая II от власти. Накануне в Дно на месте строительства храма Царственных мучеников, также посвящённого императору, заложили капсулу.

Надежда Прыгина