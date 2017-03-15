logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Сегодня у храма Пантелеймона Дальнего в Промежицах установили поклонный крест памяти Николая II

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 14:46

Сегодня у храма Пантелеймона Дальнего в Промежицах установили поклонный крест памяти Николая IIСегодня в Пскове у церкви Святого Пантелеймона установили Поклонный Крест в память об отречении Николая II. Инициаторами стали местные казаки и Псковская епархия. Крест освятил настоятель храма отец Михаил.

Последний русский император Николай II почитается в православной церкви как страстотерпец - мученик, погибший за веру. Сегодня - пятнадцатого марта - исполнилось сто лет со дня его отречения от престола, которое произошло в царском поезде на станции Псков.

НИКОЛАЙ ЧЕБАЧЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КАЗАКОВ-ВОИНОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ:
По всей России, где связано с какими-то историческими моментами, именно связано с нашей историей, будут устанавливаться Георгиевские кресты, это наш вклад, наша дань, что мы можем сделать. Слава Богу, что народ пробудился, что мы можем внести какую-то лепту в историю.

Иван Павлов


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
Требуется корреспондент
Витрум
Kinza
Хлебосол
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2