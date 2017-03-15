Сегодня у храма Пантелеймона Дальнего в Промежицах установили поклонный крест памяти Николая II

Сегодня в Пскове у церкви Святого Пантелеймона установили Поклонный Крест в память об отречении Николая II. Инициаторами стали местные казаки и Псковская епархия. Крест освятил настоятель храма отец Михаил.
Последний русский император Николай II почитается в православной церкви как страстотерпец - мученик, погибший за веру. Сегодня - пятнадцатого марта - исполнилось сто лет со дня его отречения от престола, которое произошло в царском поезде на станции Псков.
НИКОЛАЙ ЧЕБАЧЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КАЗАКОВ-ВОИНОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ:
По всей России, где связано с какими-то историческими моментами, именно связано с нашей историей, будут устанавливаться Георгиевские кресты, это наш вклад, наша дань, что мы можем сделать. Слава Богу, что народ пробудился, что мы можем внести какую-то лепту в историю.
Иван Павлов
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