Вода как источник…опасных заболеваний. В чем причина отравления водных скважин в Неелово-2?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 11:26

Население улицы Радужной в деревне Неёлово-2 бьёт тревогу. Люди убеждены - вода, текущая из кранов в их домах, опасна для здоровья. Это подтверждают и результаты экспертизы, которую сделали несколько жителей деревни. Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии выявили в пробах воды повышенное содержание вредных веществ.

Сами нееловцы считают, что причиной их бед является заражение частных скважин сточными водами канализационных коллекторов. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, эту версию ставят под сомнение.

Подальше от городских многоэтажек и тесных бетонных дворов и поближе к природе. Так думали хозяева частных домов в Неёлово-2, когда решили поселиться именно здесь. Однако, польза для здоровья от жизни именно в этой сельской местности оказалась сомнительна. В последние два года, с периодичностью в три-четыре месяца, как по цепочке, обитатели Радужной улицы страдают от кишечных отравлений.

АНДРЕЙ ТАТАРИНОВ, ЖИТЕЛЬ Д.НЕЁЛОВО-2:

На тот момент детям было месяцев 8. Это был, наверное, 15 год. Лежали в инфекционке. В общем всё было очень серьёзно. Все были напуганы. Мы тоже отравились, но взрослые немножечко полегче перенесли, а с детьми была сложная ситуация.

Воду из-под крана в пищевых целях с тех пор в семье Татариновых использовать перестали. Их примеру со временем последовали и соседи. То, что причиной массовых отравлений является именно вода, на улице Радужной не сомневаются.

Вот результаты экспертизы из трёх индивидуальных скважин в деревне, которую люди сделали по собственной инициативе. Во всех случаях налицо превышение содержания аммиака и аммоний-иона. Общее микробное число выше нормы практически в одиннадцать раз. Причём определить визуально, когда именно вода становится опасной - невозможно.

По словам людей, симптомы отравления проявляются еще до того, как вода начинает дурно пахнуть и меняет цвет. Сами местные жители предполагают - источник заражения - напорные сети крупного канализационного коллектора, взятого на баланс особой экономической зоной Моглино.

АНТОН ДАНЬКОВ, ЖИТЕЛЬ Д.НЕЁЛОВО-2:

Она идёт на перекачивающую станцию, и если есть где-то прорыв, его сразу не видно, потому что вся жидкость распространяется вниз, а не вверх бьёт. И от них уже всё растекается по всей земле. Соответственно, опускается до какого-то предела, а предел здесь у всех один - 20 метров скважины.

Пытаясь разобраться в ситуации, жители обратились в районную прокуратуру и управление Роспотребнадзора. Долгожданного ответа, однако, говорят, так и не получили. В прокуратуре Псковского района нам разъяснили.

АЛЕКСАНДР ИЗМАЙЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ПСКОВСКОГО РАЙОНА:

Поскольку речь шла в данном обращении о заражении воды в частных домовладениях, оно было направлено по подведомственности в управление Роспотребнадзора по Псковской области, поскольку качество воды, и всё, что с этим связано, является компетенцией данного органа.

В управлении Роспотребнадзора предположение жителей ставят под сомнение.

Один из аргументов - ответ на запрос, направленный АО "Моглино". В документе сообщается, что с августа пятнадцатого года аварийных ситуаций, связанных с утечкой сточных вод на сетях канализационного коллектора не происходило, состояние насосных станций и трубопроводов признано в целом, как "рабочее".

По мнению специалистов - причина загрязнения в выгребных ямах частников. Скважины, глубиной всего в двадцать метров, питаются поверхностными грунтовыми водами.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, РУКОВОДИТЕЛЬ ТУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Загрязнена именно грунтовая вода. Там даже если эту скважину продезинфицировать, прохлорировать (хотя мы это и советуем обычно), то там это может не улучшить ситуацию. Пока не будут ликвидированы эти выгреба хозфекальные, которые в непосредственной близости находятся, ситуацию не улучшишь.

Решение проблемы Александр Нестерук видит в подключении частных домов к центральной канализации.

По информации АО "Моглино" в этом году планируются работы по реконструкции самотечного коллектора в районе Неёлово, и этой ситуацией жители могли бы воспользоваться. При этом очевидно, что без помощи местных властей, с этой задачей населению не справится. Как в плане финансирования, так и в вопросах подготовки документации и организации.

Ирина Коваленко, Тигран Гаспарян, Александр Калинин, Юрий Ильин

