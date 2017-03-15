Вода как источник…опасных заболеваний. В чем причина отравления водных скважин в Неелово-2?

Население улицы Радужной в деревне Неёлово-2 бьёт тревогу. Люди убеждены - вода, текущая из кранов в их домах, опасна для здоровья. Это подтверждают и результаты экспертизы, которую сделали несколько жителей деревни. Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии выявили в пробах воды повышенное содержание вредных веществ.
Сами нееловцы считают, что причиной их бед является заражение частных скважин сточными водами канализационных коллекторов. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, эту версию ставят под сомнение.
Подальше от городских многоэтажек и тесных бетонных дворов и поближе к природе. Так думали хозяева частных домов в Неёлово-2, когда решили поселиться именно здесь. Однако, польза для здоровья от жизни именно в этой сельской местности оказалась сомнительна. В последние два года, с периодичностью в три-четыре месяца, как по цепочке, обитатели Радужной улицы страдают от кишечных отравлений.
АНДРЕЙ ТАТАРИНОВ, ЖИТЕЛЬ Д.НЕЁЛОВО-2:
На тот момент детям было месяцев 8. Это был, наверное, 15 год. Лежали в инфекционке. В общем всё было очень серьёзно. Все были напуганы. Мы тоже отравились, но взрослые немножечко полегче перенесли, а с детьми была сложная ситуация.
Воду из-под крана в пищевых целях с тех пор в семье Татариновых использовать перестали. Их примеру со временем последовали и соседи. То, что причиной массовых отравлений является именно вода, на улице Радужной не сомневаются.
Вот результаты экспертизы из трёх индивидуальных скважин в деревне, которую люди сделали по собственной инициативе. Во всех случаях налицо превышение содержания аммиака и аммоний-иона. Общее микробное число выше нормы практически в одиннадцать раз. Причём определить визуально, когда именно вода становится опасной - невозможно.
По словам людей, симптомы отравления проявляются еще до того, как вода начинает дурно пахнуть и меняет цвет. Сами местные жители предполагают - источник заражения - напорные сети крупного канализационного коллектора, взятого на баланс особой экономической зоной Моглино.
АНТОН ДАНЬКОВ, ЖИТЕЛЬ Д.НЕЁЛОВО-2:
Она идёт на перекачивающую станцию, и если есть где-то прорыв, его сразу не видно, потому что вся жидкость распространяется вниз, а не вверх бьёт. И от них уже всё растекается по всей земле. Соответственно, опускается до какого-то предела, а предел здесь у всех один - 20 метров скважины.
Пытаясь разобраться в ситуации, жители обратились в районную прокуратуру и управление Роспотребнадзора. Долгожданного ответа, однако, говорят, так и не получили. В прокуратуре Псковского района нам разъяснили.
АЛЕКСАНДР ИЗМАЙЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ПСКОВСКОГО РАЙОНА:
Поскольку речь шла в данном обращении о заражении воды в частных домовладениях, оно было направлено по подведомственности в управление Роспотребнадзора по Псковской области, поскольку качество воды, и всё, что с этим связано, является компетенцией данного органа.
В управлении Роспотребнадзора предположение жителей ставят под сомнение.
Один из аргументов - ответ на запрос, направленный АО "Моглино". В документе сообщается, что с августа пятнадцатого года аварийных ситуаций, связанных с утечкой сточных вод на сетях канализационного коллектора не происходило, состояние насосных станций и трубопроводов признано в целом, как "рабочее".
По мнению специалистов - причина загрязнения в выгребных ямах частников. Скважины, глубиной всего в двадцать метров, питаются поверхностными грунтовыми водами.
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, РУКОВОДИТЕЛЬ ТУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Загрязнена именно грунтовая вода. Там даже если эту скважину продезинфицировать, прохлорировать (хотя мы это и советуем обычно), то там это может не улучшить ситуацию. Пока не будут ликвидированы эти выгреба хозфекальные, которые в непосредственной близости находятся, ситуацию не улучшишь.
Решение проблемы Александр Нестерук видит в подключении частных домов к центральной канализации.
По информации АО "Моглино" в этом году планируются работы по реконструкции самотечного коллектора в районе Неёлово, и этой ситуацией жители могли бы воспользоваться. При этом очевидно, что без помощи местных властей, с этой задачей населению не справится. Как в плане финансирования, так и в вопросах подготовки документации и организации.
Ирина Коваленко, Тигран Гаспарян, Александр Калинин, Юрий Ильин
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