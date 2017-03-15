В Стругах Красных прошли учебные стрельбы с использованием уникальной артиллерийской установки «Спрут»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 11:13

На полигоне Струги Красные состоялись боевые стрельбы противотанковой батареи артиллерийского полка 76 дивизии. Это подразделение специализируется на борьбе с техникой противника. Вооружение - самоходные артиллерийские установки «Спрут СД». Они выполняли стрельбы фугасными снарядами, хотя в арсенале боевой машины есть и бронебойные, и даже управляемые ракеты.

Аналогов этим машинам в мире не существует. При малой в сравнении с танком массе - всего восемнадцать тонн, машина оснащена полноценной танковой пушкой - сто двадцать миллиметров. На расстоянии до пяти километров «Спрут» может эффективно поражать технику и живую силу противника.

АЛЕКСАНДР КУЛИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ВЗВОДА:

Спрут - это самоходное противотанковое артиллерийское орудие, может десантироваться, облегченный вариант, легкобронированная техника. Предназначение машины для уничтожения бронированной техники, и живой силы противника, она может десантироваться и преодолевать водные преграды. Машина довольно легко осваивается и ничего сложного в управлении здесь нет.

Андрей Удалов