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В Стругах Красных прошли учебные стрельбы с использованием уникальной артиллерийской установки «Спрут»

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 11:13

В Стругах Красных прошли учебные стрельбы с использованием уникальной артиллерийской установки «Спрут»На полигоне Струги Красные состоялись боевые стрельбы противотанковой батареи артиллерийского полка 76 дивизии. Это подразделение специализируется на борьбе с техникой противника. Вооружение - самоходные артиллерийские установки «Спрут СД». Они выполняли стрельбы фугасными снарядами, хотя в арсенале боевой машины есть и бронебойные, и даже управляемые ракеты.

Аналогов этим машинам в мире не существует. При малой в сравнении с танком массе - всего восемнадцать тонн, машина оснащена полноценной танковой пушкой - сто двадцать миллиметров. На расстоянии до пяти километров «Спрут» может эффективно поражать технику и живую силу противника.

АЛЕКСАНДР КУЛИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ВЗВОДА:
Спрут - это самоходное противотанковое артиллерийское орудие, может десантироваться, облегченный вариант, легкобронированная техника. Предназначение машины для уничтожения бронированной техники, и живой силы противника, она может десантироваться и преодолевать водные преграды. Машина довольно легко осваивается и ничего сложного в управлении здесь нет.

Андрей Удалов

 

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