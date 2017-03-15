Спорту все возрасты покорны! Теперь возможность получить значок ГТО есть и у взрослых

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 11:08

В Порхове прошли соревнования по ГТО. До этого сдать нормативы на значок могли только школьники. С этого года такая возможность появилась и у взрослых. Свои силы в беге на выносливость, отжиманиях, прыжках в длину проверили спортсмены до сорока девяти лет.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Второй зимний фестиваль ГТО собрал больше 60 участников из 6 районов области. Многие из них уже обладатели золотых и серебряных значков. Но им этого мало, поэтому свои спортивные достижения подкрепляют новыми победами уже на соревнованиях и привлекают к сдаче норм ГТО новых участников.

Бег на выносливость для спортсменов самый тяжелый этап соревнований. В зависимости от возраста они должны пробежать от одного до трех километров. Но несмотря на сложность испытаний, говорят участники, это по-настоящему затягивает.

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ:

В прошлом году я получил серебряный значок, но я очень хотел золотой, я тренировался, бегал, отжимался, и вот в этом году мне вручили золотой значок, я очень этому рад.

ЛИЛИЯ СЕМЕНОВА:

ГТО - это на самом деле очень интересно, ты проверяешь свои спортивные навыки, насколько ты готов. В том году я показала свою подготовку на серебряную медаль, но я решила сдать в этом году и улучшила свой результат и сдала на золотую. Я очень рада, что сдала на золотую медаль, мне все очень нравится, буду сдавать еще раз.

Школьники с нормативами ГТО уже на ты, а вот у взрослых возможность получить значок появилась только в этом году. Поэтому второй зимний фестиваль для них стал своеобразной репетицией.

ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВ:

Я давно собирался, тут дети пошли сдавать, и я с ними заодно. Нормативы такие, что реально сдать, даже в моем возрасте.

ОЛЕГ ЧУБАРОВ:

Надо подготовиться соответственно, хотя и раньше занимался разными видами спорта. Хочется сразу сдать на золотой, чтобы и молодое поколение видело, что люди в достаточно зрелом возрасте стремятся к тому, чтобы держать себя в хорошей форме.

Часть нормативов, которые участники выполнили на соревнованиях, пойдут в зачет, и скоро свои первые значки ГТО получат не только школьники, но и все желающие, независимо от возраста.

Дина Перевозчикова, Василий Нордэн