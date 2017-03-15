К новым вершинам: в Пскове прошли соревнования по скалолазанию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 10:49

В Пскове прошли открытые детские соревнования по скалолазанию. В них приняли участие более семидесяти человек. Всего для спортсменов было подготовлено десять различных по сложности трасс. У участников было всего две попытки по десять минут, чтобы пройти их и добраться до верха.

Организаторы тут очень постарались. Были продуманы различные дополнительные препятствия: например, некоторые зацепы были цветные и по правилам ногами на них вставать было нельзя. Ребята частенько путались, но в конце концов - справлялись с заданиями. По признанию спортсменов, вечером домой они отправились с массой приятных впечатлений.

Виктория Парфенова