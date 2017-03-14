Горький урок: за бездорожье и нерешительность скорой жительница деревни расплатилась своей жизнью

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 21:16

Жительница Новоржевского района умерла, не дождавшись скорой. Вечером пятого марта Алевтине Птициной стало плохо. Соседка вызвала ей врача. Помощи ждали четыре часа, пока не выяснилось: экипаж к бабушке решил не ехать, сославшись на плохую дорогу и тёмное время суток.

Алевтина Птицина ‒ из тех людей, которых называют людьми старой закалки. Тихая жизнь в деревне для нее была милее городского комфорта. Даже, когда у бабушки Али сильно заболел живот, а давление упало до «девяносто на шестьдесят», скорую она вызывать не хотела, соседка настояла. Вызов в диспетчерскую поступил почти в восемь вечера, но и в двенадцать ночи медики у дома женщины не появились.

ВАЛЕНТИНА КОРНИЛОВА:

Нет и нет скорой, я перезвонила, и мне молодой человек ответил, что мы приезжали в Заречье, выехали, а дороги не видим, куда ехать.

Бабушка Аля заверила соседку: врача можно будет вызвать утром. На том и разошлись. Но на следующий день Алевтина Птицина была мертва. Лежала она не на кровати, а в противоположном конце комнаты ‒ прямо на полу. Видимо, ночью попыталась дойти до тумбочки с лекарствами. Что стало причиной смерти, сейчас можно только догадываться: вскрытие не делали.

Шесть километров дороги до Старого двора правильнее назвать ‒ направлением. Весной и в сырую погоду до деревни добираются только упорные водители. Наш оказался именно таким.

Даже половины дорожного фонда района не хватит, чтобы привести дорогу в норму, объясняет глава Новоржевского района. Путь идёт через низину, весной его заливает ‒ так в Старом дворе жили десятилетиями. И продолжают жить благодаря постоянной взаимопомощи.

МИХАИЛ ПАШКОВ, ГЛАВА НОВОРЖЕВСКОГО РАЙОНА:

Каким образом мы решаем это вопрос, чтобы хотя бы не потерять связь с населённым пунктом: сажают жителей в телегу тракторную и потихоньку начинают выбираться. И таким образом мы спасаемся, спасаемся уже не первый год.

В тот вечер, когда бабушке Але понадобился врач, из-за темноты и снегопада дорогу было сложно найти, но местные уверяют: скорая добралась бы до пункта назначения, если бы экипаж связался с жителями деревни или главой волости. Этого, как выяснила позже руководитель новоржевской больницы, в экипаже скорой никто не сделал, как и не пытался проехать по бездорожью.

ТАТЬЯНА КОНОВАЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПУШКИНОГОРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО НОВОРЖЕВСКОМУ ФИЛИАЛУ:

Они даже не знают, застряли или не застряли... Он, понимаете, не застрял, не поехал. Лучше бы он застрял. Профессионально неправильно, по-человечески ‒ вообще неправильно. И так не поступают, людей оставили в беде.

Родные бабушки Али понимают, никакое наказание не вернёт сестру и мать, но они уверены: эта трагедия должна послужить всем ответственным лицам горьким уроком. Сейчас действия медиков скорой проверяет прокуратура области.

Регина Кадырова, Иван Лопаев

