Горький урок: за бездорожье и нерешительность скорой жительница деревни расплатилась своей жизнью

Жительница Новоржевского района умерла, не дождавшись скорой. Вечером пятого марта Алевтине Птициной стало плохо. Соседка вызвала ей врача. Помощи ждали четыре часа, пока не выяснилось: экипаж к бабушке решил не ехать, сославшись на плохую дорогу и тёмное время суток.
Алевтина Птицина ‒ из тех людей, которых называют людьми старой закалки. Тихая жизнь в деревне для нее была милее городского комфорта. Даже, когда у бабушки Али сильно заболел живот, а давление упало до «девяносто на шестьдесят», скорую она вызывать не хотела, соседка настояла. Вызов в диспетчерскую поступил почти в восемь вечера, но и в двенадцать ночи медики у дома женщины не появились.
ВАЛЕНТИНА КОРНИЛОВА:
Нет и нет скорой, я перезвонила, и мне молодой человек ответил, что мы приезжали в Заречье, выехали, а дороги не видим, куда ехать.
Бабушка Аля заверила соседку: врача можно будет вызвать утром. На том и разошлись. Но на следующий день Алевтина Птицина была мертва. Лежала она не на кровати, а в противоположном конце комнаты ‒ прямо на полу. Видимо, ночью попыталась дойти до тумбочки с лекарствами. Что стало причиной смерти, сейчас можно только догадываться: вскрытие не делали.
Шесть километров дороги до Старого двора правильнее назвать ‒ направлением. Весной и в сырую погоду до деревни добираются только упорные водители. Наш оказался именно таким.
Даже половины дорожного фонда района не хватит, чтобы привести дорогу в норму, объясняет глава Новоржевского района. Путь идёт через низину, весной его заливает ‒ так в Старом дворе жили десятилетиями. И продолжают жить благодаря постоянной взаимопомощи.
МИХАИЛ ПАШКОВ, ГЛАВА НОВОРЖЕВСКОГО РАЙОНА:
Каким образом мы решаем это вопрос, чтобы хотя бы не потерять связь с населённым пунктом: сажают жителей в телегу тракторную и потихоньку начинают выбираться. И таким образом мы спасаемся, спасаемся уже не первый год.
В тот вечер, когда бабушке Але понадобился врач, из-за темноты и снегопада дорогу было сложно найти, но местные уверяют: скорая добралась бы до пункта назначения, если бы экипаж связался с жителями деревни или главой волости. Этого, как выяснила позже руководитель новоржевской больницы, в экипаже скорой никто не сделал, как и не пытался проехать по бездорожью.
ТАТЬЯНА КОНОВАЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПУШКИНОГОРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО НОВОРЖЕВСКОМУ ФИЛИАЛУ:
Они даже не знают, застряли или не застряли... Он, понимаете, не застрял, не поехал. Лучше бы он застрял. Профессионально неправильно, по-человечески ‒ вообще неправильно. И так не поступают, людей оставили в беде.
Родные бабушки Али понимают, никакое наказание не вернёт сестру и мать, но они уверены: эта трагедия должна послужить всем ответственным лицам горьким уроком. Сейчас действия медиков скорой проверяет прокуратура области.
Регина Кадырова, Иван Лопаев
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