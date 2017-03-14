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Первое конкурсное задание конкурса «Ученик года - 2017» - визитная карточка на тему «Наследники Карла Линнея»

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.03.2017 17:33

Первое конкурсное задание конкурса «Ученик года - 2017» - визитная карточка на тему «Наследники Карла Линнея»Городской конкурс «Ученик года - 2017» стартовал сегодня в Пскове. За право носить этот гордый титул будет бороться двадцать один школьник. Каждый из них уже успел проявить себя и в учебе, и в активной научной и общественной деятельности.

Сегодня состоялось торжественное открытие конкурса и первое конкурсное задание - визитная карточка на тему "Наследники Карла Линнея". В этом году конкурс "Ученик года" посвящен проблемам экологии.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, УЧАЩАЯСЯ 10 КЛАССА ПСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:
Мне очень нравится экология. Я занимаюсь восемь лет в эколого-биологическом центре, и мне действительно интересен этот вид деятельности. Я хочу предложить план создания школьной организации экологической, в рамках которой будут решаться проблемы экологические нашего города. Я считаю, что конкурс "Ученик года" - это путь к самореализации личности, я хочу доказать себе, что я способна на многое.

Светлана Константинова

 

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