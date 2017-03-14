В Дно возведут храм Царственных мучеников, посвященного императору Николаю II

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 17:47

Сегодня в Дно на месте строительства храма Царственных мучеников, посвященного императору Николаю II, заложили капсулу. В ней по традиции - история создания будущего храма и имена тех, благодаря кому строительство стало возможным.

В торжественной церемонии приняли участие несколько сотен жителей Дно и других районов области. В этом году в России отмечают сто лет со дня отречения Николая II от престола. Это произошло в Пскове, но именно со станции Дно в тысяча девятьсот семнадцатом году отправился поезд с последним монархом Российской империи. Местные жители выступили с инициативой построить на вокзале часовенку в память об этих событиях, но при поддержке патриархии проект деревянной часовни перерос в возведение каменного храма, который станет в области вторым храмом Царственных мучеников.

СЕРГЕЙ КОПЫЛОВ:

Память нашего царя-мученика - она нуждается в том, чтобы люди на неё смотрели. И конечно в храм, который посвящен этому трагическому событию, отречению Николая II, можно будет прийти сюда, помолиться, отметить этот скорбный день.

Дина Перевозчикова