В Дно возведут храм Царственных мучеников, посвященного императору Николаю II

Сегодня в Дно на месте строительства храма Царственных мучеников, посвященного императору Николаю II, заложили капсулу. В ней по традиции - история создания будущего храма и имена тех, благодаря кому строительство стало возможным.
В торжественной церемонии приняли участие несколько сотен жителей Дно и других районов области. В этом году в России отмечают сто лет со дня отречения Николая II от престола. Это произошло в Пскове, но именно со станции Дно в тысяча девятьсот семнадцатом году отправился поезд с последним монархом Российской империи. Местные жители выступили с инициативой построить на вокзале часовенку в память об этих событиях, но при поддержке патриархии проект деревянной часовни перерос в возведение каменного храма, который станет в области вторым храмом Царственных мучеников.
СЕРГЕЙ КОПЫЛОВ:
Память нашего царя-мученика - она нуждается в том, чтобы люди на неё смотрели. И конечно в храм, который посвящен этому трагическому событию, отречению Николая II, можно будет прийти сюда, помолиться, отметить этот скорбный день.
Дина Перевозчикова
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