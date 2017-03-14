Более восьмидесяти заявлений уже подано для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 15:50

Принимать заявления для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» будут до двадцать седьмого апреля. Об этом рассказал сегодня на брифинге секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Список кандидатов в Псковскую Городскую Думу можно посмотреть на федеральном сайте «pg.er.ru», здесь же будут размещены видеозаписи дебатов.

Познакомиться с остальными кандидатами в органы местного самоуправления можно на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». В каждом местном отделении партии, подчеркнул Александр Котов, продолжат работу школы кандидатов.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Сейчас у нас уже определены в каждом местном отделении графики проведения занятий в этих школах: время проведения, место проведения. Мы хотим пригласить всех желающих принять участие в работе этих школ, для того, чтобы в последующем каждый участник мог сам для себя сделать выбор и принять участие в предварительном партийном голосовании, и возможно стать кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

Ни один человек сегодня не может быть гарантирован, что он является победителем по той или иной площадке, что ему уже предусмотрено место в составе в кандидаты в депутаты Городской Думы от нашей партии. Этим и сильна процедура предварительного голосования, как мы говорим – праймериз.

Екатерина Давыдова