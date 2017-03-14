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Как грамотно отстаивать свои права потребителя обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 14 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.03.2017 15:29

Как грамотно отстаивать свои права потребителя обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 14 марта, в 18.10Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей сотрудники Управления Роспортебнадзора по Псковской области подвели итоги своей работы. С какими жалобами сегодня обращаются в Роспотребнадзор псковичи, на что больше всего жалуются потребители, как грамотно отстаивать свои права – эти и другие актуальные вопросы рассмотрим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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