Бездорожье или человеческое равнодушие: кто виноват в смерти жительницы псковской деревни?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 14:42

Жительница Новоржевского района умерла, не дождавшись скорой помощи. Вечером пятого марта Алевтине Птициной стало плохо, соседка вызвала ей врача. Помощи ждали четыре часа, пока не выяснилось: экипаж к бабушке решил не ехать, сославшись на плохую дорогу и темное время суток.

Женщины решили подождать утра и уже тогда ещё раз вызвать скорую, но до утра бабушка Аля не дожила.

ВАЛЕНТИНА КОРНИЛОВА:

Прибежала, а она уже мертва, она лежала здесь, на полу, видно боль адская была, вот тут у неё в тумбочке лекарства и видно она хотела какие-то лекарства пить.

В Новоржевской больнице работников не оправдывают. Говорят, хотя дорога действительно до Старого двора, плохая и в тёмное время суток передвигаться по ней сложно, но при этом никто из экипажа не связался с жителями деревни, чтобы вызвать проводника или хотя бы уведомить о том, что скорая проехать не может.

ТАТЬЯНА КОНОВАЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПУШКИНОГОРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО НОВОРЖЕВСКОМУ ФИЛИАЛУ:

Должны были поднять всё, есть ЕДС, в конце концов, есть глава волости, глава района, есть какие-то структуры, которые могут помочь в ситуации. Профессионально неправильно, по-человечески - вообще неправильно и так не поступают, людей оставили в беде.

Регина Кадырова