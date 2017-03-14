Конкурс «Ученик года», стартовавший сегодня в Пскове, будет посвящен Году экологии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 14:25

Сегодня в Пскове стартовал городской конкурс «Ученик года». В нем принимают участие учащиеся десятых и одиннадцатых классов, которые учатся на «хорошо» и «отлично». На этот раз задания посвящены Году экологии в России. Первое испытание, которое предстоит пройти ребятам, рассказать о себе в «Визитной карточке».

В последующие два дня жюри проверит творческие способности и эрудицию соискателей. Добавлю, что конкурс «Ученик года» проходит по инициативе городского Управления образования и пользуется большой популярностью среди учащихся.

Кирилл Радион