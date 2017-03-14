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В марте будет сделан перерасчет по ОДН за два предыдущих месяца по схеме, действующей до введения в январе нормативов

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.03.2017 13:07

В марте будет сделан перерасчет по ОДН за два предыдущих месяца по схеме, действующей до введения в январе нормативовОб этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщил председатель Общественного совета при Госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. По его словам, из-за возникшей неразберихи с ОДН вначале было принято решение вычислять нормативы только расчетным способом. Однако путаница осталась, и, в итоге, Госкомитет отменил все нормативы по ОДН.

В дальнейшем, считает гость нашей студии, важно, чтобы на федеральном уровне разобрались с содержанием и ресурсами общедомового имущества. Кроме того, важным изменением, которое нас ожидает, будет включение в общедомовые нужды теплового коммунального ресурса, что повлечет за собой увеличение размера платежей. «Но самое главное ‒ это передача ресурсоснабжающих организаций в частные руки. За этим мы будем следить постоянно», ‒ отметил Алексей Кириллов.

Анастасия Цепина, Арсений Иванов

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