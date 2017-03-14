Дополнительное медицинское оборудование получит Псковский перинатальный центр

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 11:53

За счет сэкономленных в результате торгов средств в Псковский перинатальный центр поступит дополнительное медицинское оборудование. Об этом договорились на встрече в Москве губернатор Андрей Турчак и глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Именно эта организация является заказчиком строительства Перинатального центра в Пскове.

В настоящий момент в здании осуществляется монтаж коммуникаций, ведутся отделочные работы в технических помещениях. В целом степень готовности объекта составляет около восьмидесяти процентов. Введение центра в эксплуатацию планируется в сентябре этого года.

Кирилл Радион