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Дополнительное медицинское оборудование получит Псковский перинатальный центр

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.03.2017 11:53

Дополнительное медицинское оборудование получит Псковский перинатальный центрЗа счет сэкономленных в результате торгов средств в Псковский перинатальный центр поступит дополнительное медицинское оборудование. Об этом договорились на встрече в Москве губернатор Андрей Турчак и глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Именно эта организация является заказчиком строительства Перинатального центра в Пскове.

В настоящий момент в здании осуществляется монтаж коммуникаций, ведутся отделочные работы в технических помещениях. В целом степень готовности объекта составляет около восьмидесяти процентов. Введение центра в эксплуатацию планируется в сентябре этого года.

Кирилл Радион


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