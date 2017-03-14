Знают ли псковские школьники правила дорожного движения?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 11:51

Специальный тест на знание правил дорожного движения написали учащиеся средних и старших классов школы номер восемь в Пскове. Где ждать общественный транспорт? Как переходить дорогу, если вместо светофора на перекрестке - регулировщик? Имеют ли пешеходы преимущественное право перехода?

За ответы на эти вопросы ребята оценку, конечно, не получат, говорят в ГИБДД. Результаты опроса покажут, в каких темах школьники "плавают", и позже, на дополнительных уроках, учителя напомнят подросткам те правила дорожного движения, которые ребята наверняка знали, но забыли. Добавлю, что тест будет проведен всего в шести школах Пскова и Великих Лук: это те учебные заведения, которые находятся рядом с дорогой и в которых школьники уже становились участниками ДТП.

ЕКАТЕРИНА НИКИФОРОВА, УЧЕНИЦА 8-Б КЛАССА МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРАВОВОГО ЛИЦЕЯ №8:

Ну, наверное, более сложные были вопросы с регулировщиком, так как у нас не везде, ну не часто можно их увидеть. Знаю только, что поднятая рука - это "Стоп". Вроде и все.

НАТАЛИЯ СОКОЛОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

По дорожно-транспортным происшествиям и травматизму, слава Богу, сейчас динамика, все-таки отрицательная. Но бывают случаи, и опять же зачастую они происходят именно на пешеходных переходах, в связи с невнимательностью или самоуверенностью пешехода. Все-таки несмотря на то, что мы пешеходы и идем, повторюсь, на зеленый свет, мы должны помнить, что машина, которая может встретиться нам на пути, гораздо сильнее нас.

Виктория Парфенова