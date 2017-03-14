Чувство чести и желание служить Отечеству: еще два дня Псковский кадетский корпус принимает новых студентов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 11:39

Осталось всего два дня, чтобы подать документы в Псковский кадетский корпус. С полным перечнем требований к кандидатам можно ознакомиться на сайте лицея «Развитие». Отбор в кадеты проходит на конкурсной основе. Одно из главных требований – выносливость и крепкое здоровье. Во время учёбы ребята проходят серьёзную военную и спортивную подготовку.

Военная выправка - уже привычка. Псковские кадеты за полгода возмужали и привыкли к новому окружению. Во второй половине дня после обеда юноши занимаются целым рядом дисциплин, связанных с военной службой.

ИВАН СОБОЛЕВ, КАДЕТ:

Мне нравятся уставы, военная топография, очень интересно рассказывают ОВП. Мы узнаем много нового про внешние угрозы. Внутренние уставы ведет наш наставник, тоже очень интересно, мне нравится.

Основы рукопашного боя заменяют спортивные секции. Программа подготовки серьезная – занятия ведет квалифицированный инструктор с большим опытом, но рассчитана специально под юношеский возраст.

АНТОН ТИМОФЕЕВ, КАДЕТ:

Учим приемы самостраховки, тоже полезна вещь спарринги у нас периодически проходят, все пригождается, все полезно.

РОМАН БУЛАНИЧЕВ, ИНСТРУКТОР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ:

Многие уже начали заниматься физической подготовкой, дома до этого они не занимались. Сгибание разгибание рук в упоре, приседания, на пресс они выполняют упражнения. Разумеется я запрещаю им использовать то, что я преподаю на улице.

Кадеты обеспечены собственной формой, очень похожей на ту, что носят сейчас военные. Знакомятся ребята и со службой в ВДВ, поскольку занятия проходят на базе 76-й дивизии.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, КАДЕТ:

- Различный осмотр парашюта, укладка, наматывание строп, складывать парашют для прыжка.

- Сложно складывать парашют?

- Да, сложность, что не запуститься, главное, чтобы все стропы находились в правильном положении.

Будущих выпускников кадетского корпуса никто не заставит идти на военную службу. Свое будущее они выберут сами, сил для поступления в хорошие ВУЗы у них будет предостаточно – учатся ребята хорошо. Плюсом к этому - военное и спортивное воспитание, которым традиционно отличались российские и советские кадеты.

Андрей Удалов, Александр Калинин