Прокатчики лошадей устроили в Детском парке битву хлыстами

Псковские прокатчики лошадей устроили потасовку в Детском парке. В Интернете сегодня появилась видеозапись драки. На ней несколько девушек выясняют между собой отношения, вооружившись хлыстами. Пользователи соцсетей предположили, что причиной конфликта могла послужить конкурентная борьба за «доходное место».
Напомним, сейчас в Детском парке запрещено катание на лошадях, однако постановление городской администрации постоянно нарушается. Штраф составляет от пятисот до двух тысяч рублей. Доход же от этого вида досуга в разы больше.
Кирилл Радион
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Март 2017
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