Прокатчики лошадей устроили в Детском парке битву хлыстами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 11:28

Псковские прокатчики лошадей устроили потасовку в Детском парке. В Интернете сегодня появилась видеозапись драки. На ней несколько девушек выясняют между собой отношения, вооружившись хлыстами. Пользователи соцсетей предположили, что причиной конфликта могла послужить конкурентная борьба за «доходное место».

Напомним, сейчас в Детском парке запрещено катание на лошадях, однако постановление городской администрации постоянно нарушается. Штраф составляет от пятисот до двух тысяч рублей. Доход же от этого вида досуга в разы больше.

Кирилл Радион