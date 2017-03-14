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Прокатчики лошадей устроили в Детском парке битву хлыстами

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.03.2017 11:28

Прокатчики лошадей устроили в Детском парке битву хлыстамиПсковские прокатчики лошадей устроили потасовку в Детском парке. В Интернете сегодня появилась видеозапись драки. На ней несколько девушек выясняют между собой отношения, вооружившись хлыстами. Пользователи соцсетей предположили, что причиной конфликта могла послужить конкурентная борьба за «доходное место».

Напомним, сейчас в Детском парке запрещено катание на лошадях, однако постановление городской администрации постоянно нарушается. Штраф составляет от пятисот до двух тысяч рублей. Доход же от этого вида досуга в разы больше.

Кирилл Радион

 

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