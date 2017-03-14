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Солнечные апельсины в подарок тем, кто так нуждается в поддержке: Красный крест проводит благотворительную акцию «Веселый витамин»

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.03.2017 11:24

Солнечные апельсины в подарок тем, кто так нуждается в поддержке: Красный крест проводит благотворительную акцию «Веселый витамин»Принять участие в благотворительной акции "Веселый витамин" призывает псковичей Красный крест. Здесь собирают апельсины для детей с ослабленным здоровьем из детского сада "Жемчужинка". А также детей из малообеспеченных семей и пожилых людей - подопечных Псковского отделения Красного креста. Сбор апельсинов продлится до двадцать четвертого марта.

Это уже пятая акция, в Красном кресте надеются побить рекорд тринадцатого года. Когда было собрано более ста пятидесяти килограммов фруктов. Кроме полезных подарков, детей ждет и традиционный праздник - организует его в этом году колледж Псков ГУ.

АНДРЕЙ ИВАНОВ, КООРДИНАТОР МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА:
Именно акция «веселый витамин» приносит детям какой-то специфический праздник весенний, по крайней мере, детский садик нас всегда приглашает и всегда рады, когда мы приходим с подарками. Дети с ослабленным здоровьем, пожилые и из малообеспеченных семей не всегда могут позволить себе достаточное количество фруктов, чтобы поддержать свое здоровье.

Екатерина Давыдова


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