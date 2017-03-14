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Новые технологии на страже экономии бюджета: ремонт детского сада в Острове позволит уменьшить коммунальные расходы

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.03.2017 11:20

Новые технологии на страже экономии бюджета: ремонт детского сада в Острове позволит уменьшить коммунальные расходыВ Острове завершился капитальный ремонт детского сада "Радуга". В здании заменены все окна - установлены стеклопакеты, модернизирована система теплоснабжения. У каждого окна смонтирован специальный вентиляционный клапан. Подрядчики утеплили фасад - его обшили энергоэффективным материалом и в ближайшее время покрасят, заменили кровлю.

А в помещениях установили новые диодные светильники. Капитальный ремонт обошелся в десять миллионов рублей. Восемь - зарубежное финансирование по программе повышения энергоэффективности зданий на Северо-Западе России, два миллиона вложил районный бюджет. Как отмечают работники и дети, в садике стало теплее, а кроме того, уменьшились расходы на коммуналку.

ЮЛИЯ КОЛПИНСКАЯ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА:
Такого капитального ремонта, как у нас удалось сделать именно в этом садике, наши учреждения, к сожалению, давно не видели. Все в комплексе приведет к тому, что мы значительно сэкономим на эксплуатационных расходах. Мы уже сейчас видим, что расход тепловой энергии на садик значительно снизился, это приведет к экономии бюджетных средств.

Иван Павлов

 

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