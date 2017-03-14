Едем покорять Европу! Псковские тхэквондисты стали чемпионами России и теперь поедут на Европейское первенство

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 10:26

Псковские тхэквондисты стали призерами Чемпионата и первенства России. Артемий Шахов занял первое место по программе личный туль среди юниоров – ему не было равных в искусстве держать ритм и равновесие. Александра Осокина победила в личном спарринге среди юниорок. Успешное выступление позволило нашим спортсменам войти в состав сборной России. В апреле их ждёт первенство Европы.

Держать равновесие, ритм и дыхание. Особая техника личного туля требует особой выдержки и от спортсмена. "Золото" на чемпионате России свидетельствует, в этой дисциплине равных семнадцатилетнему псковичу Артемию Шахову пока нет.

Двенадцать лет в спорте, рассказывает Артемий, приучили и к строгой дисциплине. Всего лишь пара месяцев до окончания учебы в школе. И параллельно - новый чемпионат. Уже в Ливерпуле.

АРТЕМИЙ ШАХОВ:

Этот спорт очень помог, он мне придал много уверенности в себе, я всегда на экзаменах в школе уверен в себе. То, что я напишу, то, что смогу, то, что я все знаю. У меня мечта сейчас, на данный момент, в апреле выиграть чемпионат Европы, занять там первое место. А после этого уже поехать на чемпионат мира и там тоже хорошо себя проявить.

Еще одно "золото" Российского первенства у Александрины Осокиной. Ее конёк - личный спарринг. На тренировках справляется практически с любым соперником. Тхэквондо взамен и художественной школы, и спортивной гимнастики. Этот драйв, улыбается Александрина, особый и сравнить его не с чем.

АЛЕКСАНДРИНА ОСОКИНА:

Это те же самые переживания. Ты должен показать, что ты умеешь, что ты научился за все прошедшие тренировки, как ты усердно тренировался. И самое главное, что с тобой рядом тренер, и ты чувствуешь, что ты выиграешь все. То есть главное верить в себя. Не бойтесь. Кто хочет выиграть, не надо бояться.

АЛИНА СМИРНОВА, ТРЕНЕР ПСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТХЭКВОНДО, ТРЕНЕР КЛУБА "ТАЙФУН":

Александрина - это уникальная спортсменка. У нее есть непреодолимое желание побеждать. И это, я думаю, что ее главный козырь, которым она пользуется на всех соревнованиях, она всегда очень уверена в себе. И на каждых соревнованиях она мне перед турниром говорит, что Алина Сергеевна, сегодня я обязательно привезу медаль. И она ни разу еще не возвращалась без медали.

Без медали, надеется тренер, Александрина не останется и на этот раз. На чемпионат Европы в составе сборной России псковские спортсмены отправятся в конце апреля.

Светлана Константинова, Сергей Дьяков