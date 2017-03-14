Можно ли было избежать революции в 1917-м, обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 14 марта, с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.03.2017 09:41

100 лет назад, 2 (15) марта 1917 г. в Пскове император Николай II подписал Манифест об отречении от престола. Это событие стало первым шагом к развалу Российской империи. Могли ли псковичи спасти монархию и какую жизнь принесла февральская революция провинциальному Пскову?

Можно ли было избежать революции в 1917-м? Обсуждаем в шоу вежливых людей, во вторник, 14 марта, с 17:05.

Тел. прямого эфира: 66-27-47 (код Пскова - 811-2)

