Можно ли было избежать революции в 1917-м, обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 14 марта, с 17.05

100 лет назад, 2 (15) марта 1917 г. в Пскове император Николай II подписал Манифест об отречении от престола. Это событие стало первым шагом к развалу Российской империи. Могли ли псковичи спасти монархию и какую жизнь принесла февральская революция провинциальному Пскову?
Можно ли было избежать революции в 1917-м? Обсуждаем в шоу вежливых людей, во вторник, 14 марта, с 17:05.
Тел. прямого эфира: 66-27-47 (код Пскова - 811-2)
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Март 2017
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