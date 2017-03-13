Трое врачей сегодня пострадали в результате ДТП в Опочке

Около двух часов дня на улице Коммунальной столкнулись Газель и такси. Микроавтобус опрокинулся. В нём находились девять врачей из Детской областной клинической больницы.
У них был плановый выезд на детскую диспансеризацию. Трое медиков получили легкие ушибы, травмы и царапины. Госпитализации не потребовалось, врачей отправили в Псков служебным транспортом.
Кирилл Радион
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Март 2017
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