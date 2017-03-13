Трое врачей сегодня пострадали в результате ДТП в Опочке

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.03.2017 20:45

Около двух часов дня на улице Коммунальной столкнулись Газель и такси. Микроавтобус опрокинулся. В нём находились девять врачей из Детской областной клинической больницы.

У них был плановый выезд на детскую диспансеризацию. Трое медиков получили легкие ушибы, травмы и царапины. Госпитализации не потребовалось, врачей отправили в Псков служебным транспортом.

Кирилл Радион