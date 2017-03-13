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Трое врачей сегодня пострадали в результате ДТП в Опочке

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.03.2017 20:45

Трое врачей сегодня пострадали в результате ДТП в ОпочкеОколо двух часов дня на улице Коммунальной столкнулись Газель и такси. Микроавтобус опрокинулся. В нём находились девять врачей из Детской областной клинической больницы.

У них был плановый выезд на детскую диспансеризацию. Трое медиков получили легкие ушибы, травмы и царапины. Госпитализации не потребовалось, врачей отправили в Псков служебным транспортом.

Кирилл Радион


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