Андрей Царев избран на второй срок представителя Псковской области в Общественной палате России

Руководитель Псковского центра лечебной педагогики Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате России. Сегодня за его кандидатуру проголосовали на очередном заседании Общественной палаты региона.
Андрей Царев продолжит работать в комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. Для псковского общественника это второй срок полномочий. Он принимал участие в разработке федеральных общеобразовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также концепции развития ранней помощи таким детям.
АНДРЕЙ ЦАРЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:
Сейчас мы готовимся к тому, чтобы на базе ЦЛП в структуре ПсковГУ начал работать федеральный ресурсный центр по комплексной помощи людям с множественными тяжелыми нарушениями развития, и собственно говоря, это тоже тот самый продукт, который зародился в недрах Общественной палаты.
Иван Павлов
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