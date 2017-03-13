Андрей Царев избран на второй срок представителя Псковской области в Общественной палате России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.03.2017 20:46

Руководитель Псковского центра лечебной педагогики Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате России. Сегодня за его кандидатуру проголосовали на очередном заседании Общественной палаты региона.

Андрей Царев продолжит работать в комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. Для псковского общественника это второй срок полномочий. Он принимал участие в разработке федеральных общеобразовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также концепции развития ранней помощи таким детям.

АНДРЕЙ ЦАРЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:

Сейчас мы готовимся к тому, чтобы на базе ЦЛП в структуре ПсковГУ начал работать федеральный ресурсный центр по комплексной помощи людям с множественными тяжелыми нарушениями развития, и собственно говоря, это тоже тот самый продукт, который зародился в недрах Общественной палаты.

Иван Павлов