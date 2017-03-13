Панихида в память об отречении Николая II прошла в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.03.2017 17:47

Сегодня настоятель храма Александра Невского в Пскове отец Олег Тэор отслужил панихиду в часовне Воскресения Христова на железнодорожном вокзале. Молебен состоялся в память об отречении и смерти императора Николая II, а также по жертвам Гражданской войны, голода, репрессий. Напомним, в этом году отмечается столетие со дня отречения Николая II.

Это событие произошло в царском поезде на станции Псков, в марте тысяча девятьсот семнадцатого года.

ВИКТОР ЯШИН, ВОЙСКОВОЙ СТАРШИНА ЗАПАДНОГО КАЗАЧЬЕГО РЕЗЕРВА:

Мы вспоминаем эти дни с горечью, вспоминаем тех, кто пострадал от большевизма, это необходимо помнить для того, чтобы это не повторилось, для того, чтобы мы жили в нашей родной России, несмотря на национальности, в нашем общем доме.

Представители казачества также стали организаторами премьеры фильма о генерал-адъютанте Николая II Хане Гусейне Нахичеванском. Его автор - режиссёр и кинодраматург из Санкт-Петербурга Валентина Гуркаленко сама представила фильм псковичам и ответила на вопросы зрителей. Генерал-адъютант Хан Гусейн Нахичеванский - герой Первой Мировой войны - один из немногих офицеров Царской армии, которые отказались присягать Временному правительству и остались верными царю даже после отречения. Премьера прошла в рамках проекта областной библиотеки "Отречение". Он посвящён мартовским событиям семнадцатого года.

ВАЛЕНТИНА ГУРКАЛЕНКО, РЕЖИССЕР, КИНОДРАМАТУРГ:

Я думаю, что псковичам очень важно задуматься об этом, слишком много трагедий последовало за этим событием, до сих пор не пережитых и не осмысленных нами.

Иван Павлов