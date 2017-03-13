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Псков остался без вакцины от туберкулеза из-за проведения закупочных конкурсов

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.03.2017 20:47

Псков остался без вакцины от туберкулеза из-за проведения закупочных конкурсовБольше трёх месяцев двум младенцам из Пскова не могут сделать прививку против туберкулёза. Вакцинировать близнецов должны были в декабре прошлого года в Перинатальном центре. Однако там необходимой вакцины БЦЖ-М не оказалось. Маме сказали, что прививку сделает позже участковый врач. Но до сих пор в поликлинике нет необходимой вакцины. 

АНАСТАСИЯ ТЮТЮННИК:
Старший у нас Тютюнник Данила Сергеевич, родился 22 ноября 2016 года. Младший Тютюнник Никита Сергеевич, тоже родился 22 ноября 2016 года. Разница у них всего лишь 2 минуты.

Родились Данила и Никита с весом ниже нормы. Именно поэтому врачи не стали им делать обычную прививку против туберкулёза БЦЖ, необходима была другая вакцина БЦЖ-М. Но её в Перинатальном центре в наличии не оказалось.

АНАСТАСИЯ ТЮТЮННИК:
Поэтому нам сказали, что прививка БЦЖ-М будет сделана позже. Что сделают её уже непосредственно у участкового врача. Когда пришли к врачу через месяц в конце декабря, нам сказали, что прививки этой нет. Когда она появится, неизвестно.

С момента рождения малышей прошло уже больше трёх месяцев. Прививку так и не сделали. Анастасия пробовала купить вакцину за собственные деньги, но, как ответили в областном Комитете по здравоохранению, именно БЦЖ-М нельзя приобрести самостоятельно, поэтому родителям придётся немного подождать. Но в этом ожидании Анастасия видит угрозу для своих детей.

АНАСТАСИЯ ТЮТЮННИК:
Мы ходим и в магазин, и в кино, и на работу муж ездит, пользуемся общественным транспортом. И поэтому эту заразу, как говориться, можем принести откуда угодно. Поэтому я боюсь за здоровье своих детей и конечно хотелось бы привиться.

В областном Комитете здравоохранения подтвердили - в декабре в Псковском перинатальном центре действительно возникли проблемы с вакциной. Закупается она на федеральные деньги, конкурсные процедуры занимают определённое время, именно поэтому возникла задержка с поставкой. Сейчас в роддоме БЦЖ-М уже есть. В городские поликлиники должна поступить буквально на днях.

ОЛЬГА КОТИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГОСКОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящее время мы провели конкурсные мероприятия и закупили данную вакцину. После 15 марта вакцина для детских поликлиник города Пскова поступит. И все новорожденные будут привиты от туберкулёза. Надеемся, что в 2017 году подобных случаев не будет.

Тем временем, родители близнецов стараются лишний раз не подпускать никого из посторонних к детям, боятся, что мальчики могут заразиться. В этом случае последствия для здоровья малышей могут оказаться весьма серьёзными.

Виктория Писукова, Василий Нордэн, Кирилл Мосин


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