Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.03.2017 16:20

С сегодняшнего дня в Псковской области ограничено движение большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Продлится оно месяц и коснётся транспортных средств с превышением предельно допустимых значений нагрузок на оси. Они составляют от трёх с половиной до четырёх с половиной тонн.

Ограничение не распространяется на международные перевозки, пассажирские автобусы, перевозку продуктов и лекарственных препаратов.

Надежда Прыгина