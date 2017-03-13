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С сегодняшнего дня в Псковской области ограничено движение большегрузов

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.03.2017 16:20

Система «Платон» в нашем регионе успешно действует уже годС сегодняшнего дня в Псковской области ограничено движение большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Продлится оно месяц и коснётся транспортных средств с превышением предельно допустимых значений нагрузок на оси. Они составляют от трёх с половиной до четырёх с половиной тонн.

Ограничение не распространяется на международные перевозки, пассажирские автобусы, перевозку продуктов и лекарственных препаратов.

Надежда Прыгина

 

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