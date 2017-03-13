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Одним из основных объектов проведения Международных Ганзейских дней в Пскове станет стадион «Машиностроитель»

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.03.2017 17:21

Более 400 тысяч российских и иностранных гостей приедут в Псков на Международные Ганзейские дни в 2019 годуСегодня Зампред Правительства Ольга Голодец поручила руководителям федеральных министерств и ведомств оказать Псковской области максимальную поддержку в подготовке и проведении Международных Ганзейских дней. В Москве прошло заседание рабочей группы с участием псковской делегации во главе с губернатором Андреем Турчаком. Он доложил о ходе реализации плана мероприятий.

Одним из основных объектов проведения Международных Ганзейских дней в Пскове станет стадион «Машиностроитель». Ремонтно-строительные работы должны завершить к две тысячи девятнадцатому году. На них планируют потратить около восьмисот пятидесяти миллионов рублей из федерального бюджета. Министерству культуры поручено до первого апреля проработать афишу празднования и ускорить работы по организации ремонтно-реставрационных работ ансамбля Псковского Кремля и крепостных сооружений Окольного города. Уже в этом году начнётся реконструкция здания «Интурист» под студенческий кампус ПсковГУ. Федеральную поддержку также получат проекты по завершению строительства водозабора в Пскове и второй очереди объездной дороги.

Виктория Писукова

 

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