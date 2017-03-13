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Какие перемены произойдут в жизни псковичей в связи с предстоящими «Ганзейскими днями», обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 13 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.03.2017 15:09

Какие перемены произойдут в жизни псковичей в связи с предстоящими «Ганзейскими днями», обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 13 марта, в 18.10Сегодня вице-премьер Ольга Голодец поручила руководителям федеральных министерств и ведомств оказать Псковской области максимальную поддержку в подготовке и проведении Международных Ганзейских дней в 2019 году. Заседание рабочей группы состоялось в Москве, делегацию от Псковской области возглавил губернатор Андрей Турчак. Он доложил о ходе реализации плана мероприятий.

Какие перемены произойдут в жизни псковичей в связи с предстоящими Ганзейскими днями - обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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