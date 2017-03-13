Больше трёх месяцев двум младенцам из Пскова не могут сделать прививку против туберкулёза

Вакцинировать близнецов должны были в декабре прошлого года в Перинатальном центре. Однако там необходимой вакцины БЦЖ-М не оказалось. Маме сказали, что прививку сделает позже участковый врач. Но до сих пор в поликлинике нет необходимой вакцины.
АНАСТАСИЯ ТЮТЮННИК:
Написано было письмо на сайт Псковской области, непосредственно в Управление здравоохранения, которое за это отвечает. Ответ был такой, что после 14 марта должны появиться вакцины. Но мы понимаем, что после 14 марта это может быть и апрель, и май, и декабрь. То есть никакой конкретики нет.
Виктория Писукова
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