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Больше трёх месяцев двум младенцам из Пскова не могут сделать прививку против туберкулёза

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.03.2017 14:54

Больше трёх месяцев двум младенцам из Пскова не могут сделать прививку против туберкулёзаВакцинировать близнецов должны были в декабре прошлого года в Перинатальном центре. Однако там необходимой вакцины БЦЖ-М не оказалось. Маме сказали, что прививку сделает позже участковый врач. Но до сих пор в поликлинике нет необходимой вакцины.

АНАСТАСИЯ ТЮТЮННИК:
Написано было письмо на сайт Псковской области, непосредственно в Управление здравоохранения, которое за это отвечает. Ответ был такой, что после 14 марта должны появиться вакцины. Но мы понимаем, что после 14 марта это может быть и апрель, и май, и декабрь. То есть никакой конкретики нет.

Виктория Писукова


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