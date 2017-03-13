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Паводки ниже среднего ожидаются в Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.03.2017 14:55

Паводки ниже среднего ожидаются в Псковской областиЭто связано с тем, что почти весь снег уже растаял, а полноводные реки региона вскрылись. Об этом рассказал сегодня начальник отдела гидрологии Псковского гидрометцентра Юрий Лунцов на пресс-конференции.Несмотря на такой благоприятный прогноз, отметил заместитель начальника МЧС России по Псковской области Андрей Бардинов, подготовка к паводковому периоду ведётся.

Уточнён реестр территорий, которые могут быть подтоплены. Это восемьдесят один населённый пункт. Уточняются порядок проведения и места эвакуации, а также пункты временного размещения. Ведётся работа с органами местного самоуправления. Большая часть подтоплений, - подчеркнул Бардинов, - происходит из-за не прочищенных ливневых канализаций и водоотводных канав. Отмечу, за последние десять лет в Псковской области были расчищены двенадцать водных объектов.

ТАТЬЯНА МОЖЖИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ВОПРОСАМ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
В основном это реки южной зоны, Лазавица, Ситовка, Колменка, Удрай, Сущевская канава, но также есть мероприятия, которые мы проводили на территории Струг Красных, там Щировка река. В прошлом году вот Листовку закончили, в этом году большой объем работ завершаем на реке Оршанке.

Екатерина Давыдова

 

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