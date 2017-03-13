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Около ста тридцати миллионов рублей поступят из федерального бюджета на благоустройство дворов, улиц и скверов Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.03.2017 12:07

Около ста тридцати миллионов рублей поступят из федерального бюджета на благоустройство дворов, улиц и скверов Псковской областиОколо ста тридцати миллионов рублей поступят из федерального бюджета на благоустройство дворовых территорий и создание комфортной городской среды в регионе. Функции мониторинга и контроля возложены на активистов Общероссийского народного фронта.

Программа создания комфортной городской среды охватит все поселения с количеством жителей от тысячи и более человек. Однако активность в этом случае должны проявить сами граждане. Для участия в программе необходимо подать заявку и сообща решить, как именно должен выглядеть двор, улица или сквер.

ВСЕВОЛОД КОЗЛОВСКИЙ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Дворы должны быть отремонтированы именно те, которые захотят граждане, а не те, которые будут угодны какому-то одному из чиновников допустим. Если кто-то не попадет сразу в проект, не надо огорчаться, расстраиваться. То есть вот этот 2017 год будет пилотным. И потом, проект является приоритетным, он перейдет в фазу 2018-2022 года.

Светлана Константинова


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