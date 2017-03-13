Зажигательные латиноамериканские ритмы и изящные средневековые па: в Острове прошел первый этап конкурса талантов «Мы из будущего»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.03.2017 12:01

Творческие коллективы из пяти районов приняли участие в первом этапе конкурса талантливых детей из сельской местности "Мы из будущего". На сцене Островского культурного центра были и народные танцы, и стилизованные постановки под современную музыку, и танцы народов мира. Конкурс "Мы из будущего" проходит уже более двадцати лет по инициативе Областного Центра народного творчества.

Этот танец - контрданс или испанский вальс поставил танцевальный коллектив "Вдохновение" из Пыталовского района. Средневековые па его руководитель Светлана Лебедева выбрала не случайно. Каждый год "Вдохновение" ставит несколько танцев разных народов мира. В этот раз на конкурс "Мы из будущего" коллектив привез контрданс и африканский танец. Изготовить костюмы оказалось сложнее, чем поставить хореографию - наряды средневековья шили несколько человек.

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА "ВДОХНОВЕНИЕ":

Начали искать эскизы костюмов, как головные уборы шить. Подбирали ткань, эскизы. Мы решили немножко в старину опуститься, в глубь веков, и решили удивить, особо удивлять-то нечем, вот мы решили немножко удивить.

А Тимофей Григорьев из Островского района решил удивить жюри конкурса зажигательными латиноамериканскими ритмами.

Для песни «Аморе» пришлось ставить и танец - от коллектива "Аэроданс". Для Тимофея это выступление уже третья проба сил на конкурсе "Мы из будущего".

ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:

Сначала мы услышали эту песню в Интернете на Евровидении, и мы решили ее тоже начать петь. Сначала у меня не получалось, потому что у меня голос до нужной тональности не доходил, но потом у меня все начало получаться.

"Мы из будущего" - это фестиваль одаренных детей только из сельской местности. Жюри определяет победителей в нескольких отборочных турах - они состоятся еще в нескольких районах до конца апреля. А затем у финалистов начинается «Фабрика звезд». Артисты будут обучаться у педагогов Областного Центра народного творчества и совершенствовать свои постановки для итогового концерта.

ЛИДИЯ ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА:

Главная задача - найти этих детей, поддержать, дать им возможность показать себя на престижных сценах и в дальнейшем выбрать может быть какую-то профессию связанную с этим. Надеемся, что наш конкурс, наша работа, поможет этим детям, и они станут талантливыми, хорошими специалистами в любой профессии.

Гала-концерт победителей фестиваля проходит раз в два года. Многие участники и финалисты этого областного проекта выходят на сцену всероссийских и международных конкурсов и завоевывают призовые места.

Иван Павлов, Владимир Шагапов