Созерцание прекрасного: в Псковской детской школе искусств открылась выставка Тамары Проненко

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.03.2017 11:52

В Псковской детской школе искусств открылась выставка «Созерцание» преподавателя живописи Тамары Проненко. Экспозиция приурочена к шестидесятилетию автора и содержит около пятидесяти работ. Среди картин последние графические работы в технике монотипии, а также масляные пейзажи города Пскова.

Но больше всего Тамара Проненко любит писать цветы. Её картины украшают не только выставочные залы и галереи, но и дома многих псковичей. Уже почти сорок лет Тамара Проненко преподаёт живопись в детской школе искусств.

ТАМАРА ПРОНЕНКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:

У меня мама была очень человек со вкусом, она любила красоту и дома для украшения интерьеров чего только она не делала: вышивала и какие-то коллажи делала, и из ниток фриволите и макраме и чем только она не занималась. И я же все это видела. Она меня мудро так везде, и в балет она совала, и в литературу, и химию, и туризмом я занималась, и спортом. Перепробовала в детстве все и в итоге в художке застряла, закончила институт, и вернулась в эту же художку.

Андрей Удалов