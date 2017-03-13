Для настоящего бойца преград не существует: в псковском «Бойцовском клубе» занимаются дети с ограниченными возможностями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.03.2017 11:43

Проект областной Федерации смешанных единоборств "Бойцовский клуб" набирает обороты. Он открылся в Пскове год назад и сейчас в зале занимаются уже около пятидесяти человек. Всё это люди самого разного возраста от четырнадцати до сорока лет и с разной физической подготовкой. Интересно, что в этом виде спорта почти нет ограничений, на тренировки приходят даже ребята с инвалидностью.

Егор смешанными единоборствами занимается полгода. Парню восемнадцать лет, и большую часть жизни он доказывает себе, что инвалидность - не приговор. Егор хромает, признается, иногда бывает тяжело в спарринге со здоровыми ребятами, но для себя решил: ограниченные возможности - это не про него.

ЕГОР ЗАХАРЧЕНКО:

Я захотел увеличить свои физические способности, чтобы лучше по жизни было. Я хочу доказать себе, что я могу.

С новичками на татами тренируются титулованные спортсмены. Но даже профессионалов вдохновляет сила воли ребят, которые не обращают внимания на свои физические недостатки и каждый день приходят в "Бойцовский клуб" на занятия.

РУСЛАН МУРАДАЛИЕВ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЮЗА ФЕДЕРАЦИИ ММА в Г.ПСКОВ:

У них мотивация сильнейшая, когда мы просим какие-то упражнения не делать, потому что они сложны, они говорят: нет, мы будем делать, а потом другие здоровые парни, когда начинают сачковать, мы показываем: вот, смотрите на них, как вы можете говорить, что вы устали.

ХИЗРИ ЮСУПОВ, ТРЕНЕР "БОЙЦОВСКОГО КЛУБА" ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ:

Может какие ребята захотят в дальнейшем выступать профессионально, в любительском могут проявить себя. Это все зависит от человека, от ребенка, какое у него желание, как он относится к спорту.

Члены "Бойцовского клуба" приходят сюда не за наградами. Для многих - это разрядка после напряженного рабочего дня. А для некоторых даже - семейное хобби.

СЕРГЕЙ ПОПОВ:

На моем примере: сидячий образ жизни, компьютер постоянно. Это хорошая встряска, хорошая физическая нагрузка. Мужчине это надо. Также отличительная черта этого клуба: я могу одновременно с сыном ходить. Сын мой тоже сюда приходит заниматься.

А в марте весь "бойцовский клуб" будет болеть за сборную ММА Псковской области. Наши спортсмены поедут на чемпионат Северо-Запада по смешанным единоборствам, и в случае победы наш регион впервые будет представлен на чемпионате России в этом виде спорта.

Дина Перевозчикова, Василий Нордэн