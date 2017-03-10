Балалайки, перкуссия и никаких спецэффектов: «Звери» представляют псковичам новую экспериментальную программу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 20:57

Новую экспериментальную программу представит завтра в Пскове известная российская рок-группа "Звери". На выступлении, которое пройдёт в концертном зале "Супер", можно будет услышать лучшие песни популярного музыкального коллектива в акустической аранжировке. В руки гитаристы обещают взять даже балалайки.

По словам самих музыкантов, в новой программе особый акцент сделан на свете, а от остальных спецэффектов было решено отказаться, чтобы сосредоточить внимание зрителей исключительно на мелодии и текстах. Вместе с Ромой Зверем на сцену выйдут семь человек, в том числе перкуссионисты и духовики. Начало концерта завтра в семь часов вечера. Билеты можно приобрести в кассах концертного зала "Супер".

Надежда Прыгина