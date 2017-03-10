План ремонта псковских дорог подробно обсудили сегодня в администрации области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 23:48

О состоянии улично-дорожной сети в областном центре и о плане ремонта дорог в Пскове на этот год говорили сегодня в администрации региона. Андрей Турчак обсудил предварительный список объектов с руководством города и ГИБДД и с представителями движения "Убитые дороги".

ИРИНА КОВАЛЕНКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:

В последнее время о состоянии дорог в Пскове говорят, пожалуй, абсолютно на всех уровнях. Население всё чаще и больше критикует (и нельзя не заметить: вполне справедливо критикует) это состояние, общественность активно поднимает эту тему, ну а чиновники думают, что с этим делать, и как решать эту проблему. И вот сегодня в региональной администрации состоялся очень подробный и предметный разговор на тему предстоящего ремонта дорог в Пскове.

Всего в плане на текущий год заявлено 23 улицы. Это, например, различные участки улицы Льва Толстого, перекрёсток Гражданской и Яна Фабрициуса, сама улица Яна Фабрициуса, перекрёсток Вокзальной и Советской Армии, улицы Индустриальная, Юбилейная, Герцена, Кузнецкая.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Всё-таки вот этот перечень, он не окончательный. Давайте еще раз посмотрим наиболее острые ситуации. Что-то подвигаем. То, что может дожить до 2018 года, пусть живёт. Давайте сделаем то, что реально сейчас горит. То, что беспокоит людей. Беспокоит не только автомобилистов, но и пешеходов.

Особое внимание обратили сегодня на встрече и на саму организацию дорожных работ. Андрей Турчак попросил тщательно составлять графики проведения работ, чтобы в городе не возникло транспортного коллапса.

На эту тему обратил внимание и Анатолий Ефимов, начальник областной ГИБДД. Он попросил, чтобы эти графики предоставляли и в Управление и заверил, что автоинспекция региональная готова и будет всячески содействовать в организации безопасного дорожного движения на время проведения ремонта.

Ирина Коваленко, Василий Нордэн



