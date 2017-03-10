В Псковском районе избит водитель скорой помощи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 22:53

К этому часу известно только то, что врачи приехали на вызов в многоквартирный дом на улице Никольской к беременной женщине. С её мужем у медиков произошёл конфликт. В результате ‒ досталось шофёру за рулём спецмашины. Он был доставлен в Псковскую областную больницу. Как сообщает Псковское агентство информации, у водителя перелом носа и сотрясение мозга.

После необходимых процедур его отпустили домой. "Вести" будут следить за развитием этой истории.

Виктория Парфенова