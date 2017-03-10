logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

В Псковском районе избит водитель скорой помощи

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 10.03.2017 22:53

В Псковском районе избит водитель скорой помощиК этому часу известно только то, что врачи приехали на вызов в многоквартирный дом на улице Никольской к беременной женщине. С её мужем у медиков произошёл конфликт. В результате ‒ досталось шофёру за рулём спецмашины. Он был доставлен в Псковскую областную больницу. Как сообщает Псковское агентство информации, у водителя перелом носа и сотрясение мозга.

После необходимых процедур его отпустили домой. "Вести" будут следить за развитием этой истории. 

Виктория Парфенова


 

SocButtons v1.5

Новости

Витрум
Kinza
Требуется корреспондент
Хлебосол
Авто-трэвл
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2