В Псковском районе избит водитель скорой помощи

К этому часу известно только то, что врачи приехали на вызов в многоквартирный дом на улице Никольской к беременной женщине. С её мужем у медиков произошёл конфликт. В результате ‒ досталось шофёру за рулём спецмашины. Он был доставлен в Псковскую областную больницу. Как сообщает Псковское агентство информации, у водителя перелом носа и сотрясение мозга.
После необходимых процедур его отпустили домой. "Вести" будут следить за развитием этой истории.
Виктория Парфенова
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Март 2017
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