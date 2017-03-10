Одиннадцать современных машин и один автобус будут дополнительно направлены на ремонт псковских дорог

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 15:20

Двенадцать единиц современной техники пополнили автопарк «Псковавтодора». Деньги на приобретение одиннадцати автомобилей марки "Газель" и 19-местного автобуса для перевозки рабочих бригад выделила областная администрация. По автомобилю получит каждый из двенадцати филиалов "Псковавтодора".

Более восьми тысяч километров автомобильных дорог регионального значения обслуживает именно эта организация. Современные машины оснащены газобаллонным оборудованием, что позволит дорожникам существенно сэкономить на топливе.

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГБУ "ПСКОВАВТОДОР":

Кроме того, они соответствуют всем экологическим и иным нормам. Техника позволит оперативно и своевременно устранять ямочность, возникающую на автомобильных дорогах, поддерживать содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии.

Светлана Константинова