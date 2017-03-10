Денежные выплаты размере 5 тысяч рублей получат ветераны области к Дню Победы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 14:52

Тему жилья для ветеранов, и не только, обсуждали сегодня на совещании по подготовке к празднованию 9 мая. Традиционно парады Победы пройдут в двух городах области - Пскове и Великих Луках. Начнутся мероприятия пятого мая. На местах массовых захоронений погибших воинов состоятся митинги памяти.

На восьмое мая запланирован торжественный ритуал возложения гирлянды и цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» и могиле Неизвестного солдата. И уже девятого мая состоится парад войск Псковского гарнизона, праздничная программа и фейерверк на набережной реки Великой. Планируется, что он будет длиться не менее семи минут. Кроме этого к Дню победы будет благоустроен госпиталь ветеранов, участники войны пройдут необходимые медицинские обследования, решается также вопрос с санаторно-курортным лечением. И традиционно к девятому мая ветераны Великой Отечественной получат денежные выплаты.

ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Предлагаем из областного бюджета единовременную выплату по пять тысяч рублей, коснется она 1576 человек и из муниципальных бюджетов для тех категорий, которым мы тоже делали это регулярно, поэтому такие расчеты в финансовое управление предоставлены и мы будем готовиться к их выплатам.

Наталья Барарь