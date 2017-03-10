Денежные выплаты размере 5 тысяч рублей получат ветераны области к Дню Победы

Тему жилья для ветеранов, и не только, обсуждали сегодня на совещании по подготовке к празднованию 9 мая. Традиционно парады Победы пройдут в двух городах области - Пскове и Великих Луках. Начнутся мероприятия пятого мая. На местах массовых захоронений погибших воинов состоятся митинги памяти.
На восьмое мая запланирован торжественный ритуал возложения гирлянды и цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» и могиле Неизвестного солдата. И уже девятого мая состоится парад войск Псковского гарнизона, праздничная программа и фейерверк на набережной реки Великой. Планируется, что он будет длиться не менее семи минут. Кроме этого к Дню победы будет благоустроен госпиталь ветеранов, участники войны пройдут необходимые медицинские обследования, решается также вопрос с санаторно-курортным лечением. И традиционно к девятому мая ветераны Великой Отечественной получат денежные выплаты.
ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Предлагаем из областного бюджета единовременную выплату по пять тысяч рублей, коснется она 1576 человек и из муниципальных бюджетов для тех категорий, которым мы тоже делали это регулярно, поэтому такие расчеты в финансовое управление предоставлены и мы будем готовиться к их выплатам.
Наталья Барарь
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2