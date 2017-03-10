350 детей в Псковской области нуждаются в усыновлении

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 11:46

Такими сведениями поделилась в эфире «Радио России-Псков» гостья «Стартовой площадки» начальник отдела опеки и попечительства Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

Это дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от нуля до восемнадцати лет. При этом есть и кандидаты в приемные родители: 92 человека желали бы усыновить ребенка. Однако на данный момент среди нуждающихся в усыновлении детей нет таких, которые отвечали бы всем требованиям по возрасту, полу и состоянию здоровья, заявленным потенциальными приемными родителями. «К сожалению, по их пожеланиям пока детей мы предложить не можем. Но с течением времени всегда находится ребенок и для них», ‒ отметила Валентина Чернова.

Анастасия Цепина