Более 50% детей-участников рубрики «Хочу домой» уже устроены в семьи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 11:43

Еще четыре ребенка сейчас знакомятся со своими потенциальными приемными родителями. Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» рассказала начальник отдела опеки и попечительства Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

«То, что этот проект существует, это большая находка и помощь нам в работе. Если мы будем больше говорить о формах семейного устройства, о детях, которые нуждаются в семейном устройстве ‒ может быть, хоть одному дополнительному ребенку мы общими усилиями сможем помочь» - подчеркнула Валентина Чернова.

Напомним, «Хочу домой» ‒ рубрика, выходящая на канале «Россия 1» в рамках программы «Вести-Псков». Проект ГТРК «Псков» создан для того, чтобы помогать детям из детских домов обрести семью.

Анастасия Цепина