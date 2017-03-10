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Более 50% детей-участников рубрики «Хочу домой» уже устроены в семьи

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.03.2017 11:43

Более 50% детей-участников рубрики «Хочу домой» уже устроены в семьиЕще четыре ребенка сейчас знакомятся со своими потенциальными приемными родителями. Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» рассказала начальник отдела опеки и попечительства Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

«То, что этот проект существует, это большая находка и помощь нам в работе. Если мы будем больше говорить о формах семейного устройства, о детях, которые нуждаются в семейном устройстве ‒ может быть, хоть одному дополнительному ребенку мы общими усилиями сможем помочь» - подчеркнула Валентина Чернова.

Напомним, «Хочу домой» ‒ рубрика, выходящая на канале «Россия 1» в рамках программы «Вести-Псков». Проект ГТРК «Псков» создан для того, чтобы помогать детям из детских домов обрести семью.

Анастасия Цепина

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