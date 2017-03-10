В этом году начинается реализация региональной инициативы Молодежного парламента о постинтернатном сопровождении выпускников детского дома

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 13:41

Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщила начальник отдела опеки и попечительства Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова. По словам гостьи программы, эта инициатива должна помочь в социализации и адаптации детей, вступающих в самостоятельную жизнь после выпуска из интерната.

«В этом году у нас есть денежные средства для того, чтобы найти сопровождающего для каждого выпускника, и заплатить ему пусть небольшие, но все же деньги» ‒ рассказала Валентина Чернова. Основная задача постинтернатного сопровождающего – помочь выпускнику интерната приспособиться к жизни в обществе: научиться рассчитывать свой бюджет, оплачивать коммунальные услуги и т.д. Органами опеки индивидуально для каждого ребенка будет составлен план мероприятий, помогающих в решении этой задачи.

Сейчас органы опеки ищут таких людей, которые смогли бы стать помощниками выпускникам детских домов в их новой взрослой жизни. Потенциальный сопровождающий должен быть гражданином Российской Федерации старше двадцати пяти лет, не иметь судимостей, которые бы не позволяли ему быть приемным родителем (то есть судимостей, направленных против жизни и здоровья человека), а также быть здоровым, не состоять на учете в соответствующих диспансерах.

Анастасия Цепина