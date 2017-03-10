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Дороги Пскова обсудят сегодня на специальном совещании

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.03.2017 11:48

Дороги Пскова обсудят сегодня на специальном совещанииДороги Пскова станут сегодня темой заседания. Провести его поручил губернатор Андрей Турчак. По его мнению, в плохом состоянии дорожного покрытия в том числе виноваты нестабильные температуры.

Они провоцируют появление разрывов. Итогом совещаний в Пскове и Великих Луках станет составление и утверждение плана ремонта дорог.

Надежда Прыгина

 

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