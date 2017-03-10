В Псковской области помощь в приобретении жилья получат в этом году инвалиды, участники ВОВ, молодые семьи и дети-сироты

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 11:46

Тридцать четыре сертификата на приобретение жилья получат в этом году инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, а также жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в региональном Управлении социальной защиты населения.

Все сертификаты планируется выдать до девятого мая. Кроме этого, поддержка в приобретении жилья будет оказана и другим категориям граждан. В частности: молодым семьям и детям-сиротам.

За долгие восемьдесят девять лет в жизни Галины Петровой было многое, но самое тяжёлое испытание она пережила еще подростком. Война, похоронка на отца, блокада Ленинграда. Крохотные пайки хлеба мать Галины Сергеевны делила на пятерых детей.

ГАЛИНА ПЕТРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА:

За водой ходили на Неву, а принести-то много... Что там в бидончике принесёшь? Пойдёшь несколько раз. Идёшь, падаешь... Весной скалывали лёд. Мне дали лом, а я с этим ломом и упала.

Сейчас Галина Сергеевна живёт вместе с дочерью. В прошлом году женщины отметили новоселье. Как блокадница Галина Петрова имела право на получение сертификата на покупку жилья. Все документы собрала дочь, в очереди отстояли меньше года. Денег хватило на покупку однокомнатной квартиры. Не хоромы, конечно, шутят женщины, но по сравнению с крохотной комнатой в общежитии, где ютились вдвоём раньше, вполне достойное жильё.

ГАЛИНА ПЕТРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА:

Все удобства, туалет, ванна. Кухня хорошая. И комната хорошая.

Всего за время реализации программы сертификатами на жильё в Псковской области были обеспечены более четырёх тысяч трёхсот ветеранов, вдов и блокадников. В этом году документы получат еще тридцать четыре человека. Продолжается в регионе и реализация жилищной программы для молодых семей. Валентина Соколова вместе с мужем и сыном встали на очередь в две тысячи двенадцатом. За время ожидания в их семье родилось еще двое детей. Благодаря этому, Соколовы заметно продвинулись в списке и в прошлом году получили сертификат на сумму чуть больше миллиона. Добавили средства материнского капитала, личные сбережения и из родительской квартиры переехали в собственную свободную трёшку.

ВАЛЕНТИНА СОКОЛОВА, УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ":

Затраты денежные не такие большие. Своё жильё и достаточно большое. Не придётся в ближайшее время менять. Потому что квадратов достаточно, нам хватает на всю семью. А менять куда уж дальше? Только дом построить, наверное.

Всего за время реализации программы государственную поддержку получили более тысячи молодых семей. Своей очереди ждут еще около трёх тысяч. В этом году сертификаты планируется выдать тринадцати семьям. Начальник областного Управления соцзащиты Армен Мнацаканян соглашается - это, конечно, капля в море. Главная проблема не нова - недостаточное финансирование как на федеральном, так и на областном уровне. Но при этом крайне важно, подчёркивает Армен Мнацаканян, что программа, пусть и медленными темпами, но продолжает реализовываться. В некоторых регионах от неё отказались вовсе.

АРМЕН МНАЦАКАНЯН, НАЧАЛЬНИК ГГУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы будем стараться, чтобы когда наступят более или менее стабильные времена, чтобы мы получили те средства, которые необходимы, чтобы реализовать эту программу. Те программы, которые были у нас обозначены в прошлом году, они также перешли на этот год, ничего мы не уменьшаем, мы двигаемся к реализации тех категорий, которые находятся в ведении нашего управления.

Еще одна категория людей, ждущих своей очереди на приобретение жилья - инвалиды детства и участники боевых действий. Им предполагается выдать двадцать пять сертификатов. Особая категория - дети-сироты. Для них в этом году в регионе должны приобрести сто сорок квартир.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев, Кирилл Мосин