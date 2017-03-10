Сохранить прошлое ради будущего: сегодня в России отмечается День архивов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 11:38

Свой профессиональный праздник, хотя и неофициальный, отмечают сегодня все, кто хоть каким-то образом связан с архивным делом. Дата для празднования выбрана не случайно. В тысяча семьсот двадцатом году в этот день Пётр I подписал первый в России "Генеральный регламент или Устав". Этот документ и положил начало Государственной российской архивной службе.

Госархив Псковской области ведёт своё начало от архива Псковской губернской канцелярии. Ежегодно архив принимает около пяти тысяч дел, выдает около тысячи справок социально-правового характера. А некоторые, наиболее востребованные документы, такие как списки жителей Пскова за тысяча девятьсот двадцатый год, выкладывает в открытый доступ.

ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИН, ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

По Пскову очень мало генеалогической информации и поскольку дело постоянно запрашивали, мы решили его отсканировать и в тестовом режиме предоставить такой неограниченный доступ к этому делу. Сейчас любой пскович, любой человек, предки которого жили в Пскове в этот период, может перейти на сайт Государственного архива и найти эту информацию.

Кроме этого, в настоящее время сотрудники Госархива готовят сразу несколько документальных выставок. Все они так или иначе связаны с революционными событиями семнадцатого года и с тем, что им предшествовало.

Светлана Константинова